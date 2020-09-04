Кулеба заявляє про активну підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки"
Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на зараз зустріч радників запланована, ведеться активна підготовка до неї", - зазначив міністр.
Він нагадав, що після зустрічі радників має відбутися і зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції й Росії. "Якщо нічого не станеться на цій зустрічі (радників - ред.) форсмажорного, то будуть створені умови і для зустрічі міністрів закордонних справ. Але і я, і мої німецький та французький колега налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І, наскільки мене поінформували мої колеги, яких я згадав, то російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти проведення такої зустрічі", - пояснив Кулеба.
Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки", запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.
Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак, який представляє українську сторону, повідомив, що зустріч радників нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.