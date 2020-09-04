Кулеба заявляє про активну підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що наразі відбувається активна підготовка зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз зустріч радників запланована, ведеться активна підготовка до неї", - зазначив міністр.

Він нагадав, що після зустрічі радників має відбутися і зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції й Росії. "Якщо нічого не станеться на цій зустрічі (радників - ред.) форсмажорного, то будуть створені умови і для зустрічі міністрів закордонних справ. Але і я, і мої німецький та французький колега налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І, наскільки мене поінформували мої колеги, яких я згадав, то російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти проведення такої зустрічі", - пояснив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки", запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак, який представляє українську сторону, повідомив, що зустріч радників нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.