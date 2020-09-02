Кабмін схвалив угоду про співпрацю з ЄС у сфері ядерної безпеки

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжимо угоду про співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки", - сказав Шмигаль.

Це одна з угод, спрямована на виконання програми уряду щодо розширення обсягів допомоги, яка надається Україні в рамках фінансової допомоги ЄС.

Читайте також: Уряд погодив вихід України ще із трьох угод СНД

Також уряд затвердив міжвідомчу робочу групу щодо проєкту "Європейський зелений курс" (Green Deal).

Фото: КМУ