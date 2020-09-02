Кабмін схвалив угоду про співпрацю з ЄС у сфері ядерної безпеки
Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив угоду щодо співпраці з Європейським Союзом у сфері ядерної безпеки.
Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми продовжимо угоду про співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки", - сказав Шмигаль.
Це одна з угод, спрямована на виконання програми уряду щодо розширення обсягів допомоги, яка надається Україні в рамках фінансової допомоги ЄС.
Також уряд затвердив міжвідомчу робочу групу щодо проєкту "Європейський зелений курс" (Green Deal).
Фото: КМУ