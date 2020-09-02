Разумков оголосив про виключення Лероса із фракції

Разумков оголосив про виключення Лероса із фракції "Слуга народу"

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса зі складу парламентської фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав під час засідання парламенту 2 вересня.

"Відповідно до статті 60 Закону України "Про регламент Верховної Ради України повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді дев'ятого скликання народного депутата України Лероса Гео Багратовича", - сказав Разумков.

Читайте також: Зеленський заперечує виключення Лероса з фракції "СН" за його наказом

Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня. Пізніше Володимир Зеленський це заперечив.

Лерос під час цього виступу з трибуни парламенту розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-