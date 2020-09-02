Разумков оголосив про виключення Лероса із фракції "Слуга народу"
Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав під час засідання парламенту 2 вересня.
"Відповідно до статті 60 Закону України "Про регламент Верховної Ради України повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді дев'ятого скликання народного депутата України Лероса Гео Багратовича", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.
Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня. Пізніше Володимир Зеленський це заперечив.
Лерос під час цього виступу з трибуни парламенту розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.
У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.
Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.
ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.
Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.