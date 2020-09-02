Україна заручилася підтримкою Північної Македонії на шляху інтеграції до НАТО та ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з новопризначеним міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Буяром Османі заручився підтримкою на шляху інтеграції України до НАТО та ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що глава МЗС України привітав співрозмовника з обранням на посаду очільника зовнішньополітичного відомства Північної Македонії.

«Дмитро Кулеба висловив сподівання на підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Північної Македонії як члена НАТО та країни-кандидата на вступ до ЄС. Буяр Османі запевнив у такій підтримці та готовності до обміну успішним досвідом інтеграції до Північноатлантичного альянсу», - йдеться у повідомленні.

Сторони приділили окрему увагу розвитку торгівлі та інвестицій між двома країнами. Глава МЗС Північної Македонії висловив переконання, що його країна має великий потенціал розвитку економічної співпраці та торгівлі з Україною.

Співрозмовники також обговорили питання приєднання Північної Македонії до санкційної політики ЄС щодо Російської Федерації.

«Буяр Османі наголосив, що Північна Македонія надалі поділяє позицію ЄС і підтримує Україну в її зусиллях із захисту та відновлення територіальної цілісності та суверенітету у межах міжнародно визнаних кордонів», - поінформували в МЗС.

Сторони домовилися активізувати політичний діалог і посилити двосторонні відносини між Україною та Північною Македонією, а також якнайшвидше відновити роботу Спільного комітету з імплементації Угоди про вільну торгівлю.

Дмитро Кулеба запросив Буяра Османі здійснити візит до України. Глава МЗС Північної Македонії прийняв запрошення. У свою чергу, він запросив главу МЗС України здійснити візит до своєї країни.