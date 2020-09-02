Україна заручилася підтримкою Північної Македонії на шляху інтеграції до НАТО та ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МЗС.
Зазначається, що глава МЗС України привітав співрозмовника з обранням на посаду очільника зовнішньополітичного відомства Північної Македонії.
«Дмитро Кулеба висловив сподівання на підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Північної Македонії як члена НАТО та країни-кандидата на вступ до ЄС. Буяр Османі запевнив у такій підтримці та готовності до обміну успішним досвідом інтеграції до Північноатлантичного альянсу», - йдеться у повідомленні.
Сторони приділили окрему увагу розвитку торгівлі та інвестицій між двома країнами. Глава МЗС Північної Македонії висловив переконання, що його країна має великий потенціал розвитку економічної співпраці та торгівлі з Україною.
Співрозмовники також обговорили питання приєднання Північної Македонії до санкційної політики ЄС щодо Російської Федерації.
«Буяр Османі наголосив, що Північна Македонія надалі поділяє позицію ЄС і підтримує Україну в її зусиллях із захисту та відновлення територіальної цілісності та суверенітету у межах міжнародно визнаних кордонів», - поінформували в МЗС.
Сторони домовилися активізувати політичний діалог і посилити двосторонні відносини між Україною та Північною Македонією, а також якнайшвидше відновити роботу Спільного комітету з імплементації Угоди про вільну торгівлю.
Дмитро Кулеба запросив Буяра Османі здійснити візит до України. Глава МЗС Північної Македонії прийняв запрошення. У свою чергу, він запросив главу МЗС України здійснити візит до своєї країни.