Уряд планує погодити вихід України з низки угод СНД

Кабінет Міністрів у середу розгляне проєкт постанови про денонсацію та вихід України з деяких угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал, це питання є у порядку денному засідання Кабміну.

Уряд врегулює питання виплати грошової компенсації постраждалим, житло яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Учасники засідання затвердять типові положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, а також затвердять нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням.

Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціюватиме затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України.

Уряд також може змінити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках.

Міністри планують погодити проєкти указів Президента про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів, а також призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Крім того, мають погодити проєкт указу про День суднобудівника.

Учасники засідання також погодять низку законопроєктів, які потім будуть передані на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств, зміни до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.