Незалежність антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією - США

Захист незалежності антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією, в якій США стоять пліч-о-пліч з народом України.

Як передає Укрінформ, про це заявило у Фейсбуці посольство США в Україні.

"Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з народом України у його боротьбі проти корупції. Ключовим елементом цієї боротьби є захист незалежності антикорупційних інституцій, що відповідає напрямку реформ і євроатлантичній інтеграції", - зазначили у диппредставницві.

Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року є неконституційним.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.