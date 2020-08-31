Незалежність антикорупційних інституцій є ключовим елементом боротьби з корупцією - США
Як передає Укрінформ, про це заявило у Фейсбуці посольство США в Україні.
"Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з народом України у його боротьбі проти корупції. Ключовим елементом цієї боротьби є захист незалежності антикорупційних інституцій, що відповідає напрямку реформ і євроатлантичній інтеграції", - зазначили у диппредставницві.
Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року є неконституційним.
У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента про призначення Ситника директором НАБУ.
9 липня Велика палата КС розпочала розгляд справи.
Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.
На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.
Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.
У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.