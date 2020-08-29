НАБУ залишиться стрижневим правоохоронним органом - Офіс Президента

Національне антикорупційне бюро залишиться стрижневим правоохоронним органом, попри визнання неконституційним указу про призначення його директора Артема Ситника.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Укрінформ.

"Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", - зазначили в ОП.

У зв'язку з рішенням Конституційного суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро, від виконувача обов'язків керівника НАБУ там чекають ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового директора.

"Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом", - наголосили в Офісі Президента.

В ОП підкреслили, що розуміють: КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу. Сам факт неконституційності указу про призначення директора НАБУ, на думку КС, не скасовує чинності та спроможності самого Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким Указ Президента України про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року є неконституційним.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.