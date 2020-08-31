Зеленський назвав мікробами і бактеріями “слуг народу”, які забули, для чого прийшли в Раду

Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску, але й не може увійти в історію як така, що виконала все обіцяне політиками за 28 років.

Про це він зазначив під час виступу на VІІ позачерговому з’їзді партії «Слуга народу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рік тому у перший день нашої роботи “під куполом” я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію, в історію нашої країни, правда, є два варіанти: як парламент, який зробив усе, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент, який проіснував найменше. Чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях?! Поки що, ні. Але ключове, мені здається, слово “поки що”! Чи можна сказати, що ви рухаєтеся до другого сценарію?! Поки що теж ні, але ключове - “поки що”, - сказав Зеленський.

На його думку, нинішня ситуація дозволяє всім бути в тонусі, коли багато вже зроблено парламентом, але багато і не зроблено, тому “розслаблятися зарано”.

Президент переконаний, що перший рік ВР 9-го скликання був яскравим, насиченим, але непростим. “Згадайте, скільки було бруду і брехні на вашу (парламентаріїв — ред.) адресу! Вас називали і “зеленими кнопочками”, шаленим принтером, я пишаюсь цим, казали, що до влади прийшли тамади, щось казали про фотографів. Усе це не згадають ніколи наступні покоління. Залишаться тільки наші справи і наш з вами результат”, - зауважив він.

Серед ухвалених парламентом рішень Зеленський назвав “знаковими” зняття депутатської недоторканності, ухвалення закону про імпічмент президента, формування двох урядів, відкриття ринку землі, ухвалення важливих законів для економіки, боротьби з корупцією, судової системи, медицини, культури, місцевого самоврядування.

У той же час він наголосив, що були протягом року і “помилки”. “Є помилки, бувають ці помилки, але вони визнаються і дійсно вони виправляються, нічого страшного тут немає. Деякі люди забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало і вони слабкі. Упевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху і їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їх імена”, - сказав Зеленський.

Він запевнив, що у Верховній Раді досі зберігається монобільшість “Слуги народу”. “Усім, хто каже, що монобільшість — усе, що її не існує, я раджу уважно дивитися на табло (у сесійній залі ВР — ред.), де неодмінно з’являється 226, 235, 240 голосів саме від партії “Слуга народу”, - додав глава держави.