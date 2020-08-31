"Слуга народу" представила кандидатів у мери міст

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Укрінформ
Політична партія "Слуга народу" представила кандидатів, яких висуватиме у мери українських міст під час місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, імена кандидатів були оголошені на VII позачерговому з'їзді політсили 31 серпня.

"Українці гідні отримати владу, близьку до людей, яка буде турбуватися про комфорт і зручність повсякденного життя, місцеву владу, яку можна буде контролювати не раз на пів року, а щодня... Ми створили для цього всі необхідні законодавчі умови, тепер настав час втілення реформ у життя, саме тому наша партія йде на місцеві вибори", - зазначив у вступній промові голова партії Олександр Корнієнко, представивши команду СН на місцевих виборах.

Так, кандидувати на посаду міського голови Вінниці буде чинний голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

За крісло мера у Дніпрі боротиметься головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

У Житомирі кандидатом у мери міста від СН став ректор Державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов, в Ужгороді - депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей, у Запоріжжі - депутат Запорізької міськради від партії "Нова політика" Віталій Тишечко, в Івано-Франківську - Олександр Богачов, який є помічником депутатки від СН і очільниці обласного осередку партії Олени Вінтоняк, а також директором будівельної компанії "Мельник", в Кривому Розі - директор «Центрального гірничо-збагачувального комбінату» Дмитро Шевчик.

"Слуга народу" представила кандидатів у мери міст / Фото: Павло Багмут

У мери Кропивницького "Слуга народу" висуває банкіра Ольгу Ковальову-Алокілі, Львова - діючого депутата Львівської міськради Тараса Кльофу, Миколаєва - CEO інтернет-магазину електроніки LimeStore і голову громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяну Домбровську, Одеси - актора Олега Філімонова.

Олег Філімонов розповів у ексклюзивному інтерв'ю РадіоСвобода, що балотуватися на посаду міського голови Одеси йому запропонував президент Володимир Зеленський.

У Полтаві на пост міського голови балотуватиметься депутат Щербанівської сільради Полтавської області, забудовник Сергій Іващенко, у Рівному - очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль, у Сумах - парламентар Тетяна Рябуха, у Слов'янську - депутат Слов'янської міської ради, підприємець Ольга Алтуніна, у Тернополі - учасник проєкту "Ліга Сміху" в складі команди "VIP Тернопіль" Віктор Гевко, у Харкові - голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, у Херсоні - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, у Хмельницькому - представник обласного партосередку СН Інна Ящук, у Черкасах - засновник групи компаній «УКРАВІТ», меценат, громадський діяч Віталій Ільченко, у Чернігові - бізнесмен Юрій Тарасовець, у Чернівцях - голова Чернівецької обласної організації "Слуги народу" Віталій Другановський.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

16 липня під час зустрічі зі ЗМІ за результатами засідання фракції "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський повідомив, що кандидатом у мери Києва від партії "Слуга народу", за результатами партійного праймеріз, обрано народного депутата Ірину Верещук.

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