Іран зберігає принципову позицію щодо територіальної цілісності України - посол

Іран зберігає принципову позицію щодо територіальної цілісності України і наголошує на необхідності дотримання міжнародних норм.

Про це заявив у інтерв'ю Укрінформу посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Хоча Ісламська Республіка Іран має дуже близькі відносини з Росією, і вже сотні років ми є сусідами, все ж таки Іран зберігає свою принципову позицію в питанні конфлікту між Росією та Україною, в тому числі щодо територіальної цілісності України... Ми з самого початку цієї кризи мали чітку позицію, що протиріччя між Росією та Україною мають бути вирішені в рамках міжнародних законів і норм та у двосторонньому порядку. У питанні територіальної цілісності України ми наголошуємо на необхідності дотримання міжнародних норм, і це було оголошено нашою офіційною позицією. Це є формулюванням, яке сприймається на міжнародному рівні без нашого втручання в окремі нюанси позицій та претензій сторін", - сказав дипломат.

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Він зазначив, що позиція Ірану щодо конфлікту між Росією та Україною є "принциповою та такою, що відповідає міжнародним правилам і нормам".

За словами Мораді, Іран всерйоз бажає вирішення "проблем та протиріч" між Україною і Росією шляхом двосторонніх переговорів. "Ми вважаємо, що вирішення протиріч на двосторонньому рівні може мати кращий результат, аніж порушення питань на рівні міжнародних організацій, таких, як Рада Безпеки ООН, тому що в таких організаціях фактором впливу також виступають інші інтереси держав", - зауважив посол.

На запитання про його думку стосовно переслідування Росією кримських татар в окупованому Криму за релігійною ознакою, посол Ірану зауважив, що не володіє повною інформацією щодо цього питання. "Для повідомлення своєї точки зору мені необхідно вивчити його більше", - зазначив Мораді.