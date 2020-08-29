Разумков — про мир в Україні: Ми зробимо все можливе

Голова Верховної ради Дмитро Разумков сподівається, що скоро кількість загиблих за Україну перестане збільшуватися і запанує довгоочікуваний мир.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу парламенту, про це спікер заявив 29 серпня біля Стіни пам'яті у Києві під час заходів зі вшанування пам'яті захисників, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Минулого року, 29 серпня відкривала свою першу сесію Верховна Рада ІХ скликання, і наш день розпочинався саме тут, біля Стіни пам’яті наших Героїв. На жаль, за рік фотографій тут побільшало, і це велика втрата й горе для держави», - зазначив Дмитро Разумков і висловив сподівання, що скоро кількість загиблих за Україну перестане збільшуватися, і в нашій державі запанує довгоочікуваний мир.

«Ми зробимо для цього все можливе», - підкреслив політик.

Голова Парламенту разом з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем також взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників біля Дзвону Пам'яті на території Міністерства оборони України.

«Найменше, що ми можемо зробити, - це віддати шану тим, хто загинув за Україну. Тому переконаний, що з року в рік ми згадуватимемо наших героїв», - зазначив Голова Верховної Ради.

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Як відомо, бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін, 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті, адже тоді загинуло чимало українських військових.

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Упродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні. Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

Фото: пресслужбу парламенту