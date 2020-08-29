Разумков — про мир в Україні: Ми зробимо все можливе

Разумков — про мир в Україні: Ми зробимо все можливе

Укрінформ
Голова Верховної ради Дмитро Разумков сподівається, що скоро кількість загиблих за Україну перестане збільшуватися і запанує довгоочікуваний мир.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу парламенту, про це спікер заявив 29 серпня біля Стіни пам'яті у Києві під час заходів зі вшанування пам'яті захисників, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Минулого року, 29 серпня відкривала свою першу сесію Верховна Рада ІХ скликання, і наш день розпочинався саме тут, біля Стіни пам’яті наших Героїв. На жаль, за рік фотографій тут побільшало, і це велика втрата й горе для держави», - зазначив Дмитро Разумков і висловив сподівання, що скоро кількість загиблих за Україну перестане збільшуватися, і в нашій державі запанує довгоочікуваний мир.

«Ми зробимо для цього все можливе», - підкреслив політик.

Голова Парламенту разом з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем також взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих захисників біля Дзвону Пам'яті на території Міністерства оборони України.

«Найменше, що ми можемо зробити, - це віддати шану тим, хто загинув за Україну. Тому переконаний, що з року в рік ми згадуватимемо наших героїв», - зазначив Голова Верховної Ради.

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Як відомо, бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

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Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

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Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін, 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті, адже тоді загинуло чимало українських військових.

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Упродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні. Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

Фото: пресслужбу парламенту

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