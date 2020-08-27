Зеленський: 31 день на фронті без поранень — непоганий результат

За рік роботи Президента України Володимира Зеленського завдяки переговорам зі світовими лідерами вдалося досягти звільнення близько 150 утримуваних громадян та встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який триває вже 31 день.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"31 день немає бойових поранень, немає летальних випадків на фронті. Мені здається, що це – непоганий результат. Ще ми повернули близько 150 людей. Завдяки діалогу, завдяки зустрічам, багатогодинним розмовам, перемовинам з багатьма лідерами різних країн і, я думаю, що трішечки завдяки мені", – сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Кіровоградщину.

Він зазначив, що встановлення миру на сході України – це його обов’язок як Глави держави та одна з його передвиборчих обіцянок.

Президент наголосив, що для досягнення миру залучатиме всі засоби, які йому доступні. Зокрема, був відновлений Нормандський переговорний формат та активізована робота Тристоронньої контактної групи.

"Коли ми повертаємо людей, то запитайте у їхніх батьків, що ми зробили для їхніх сімей. Коли зараз немає бойових втрат на фронті, також краще запитайте у батьків тих, хто героїчно відстоює наш суверенітет і вони живі – живі герої. І це і є мій обов’язок як Президента України", – зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Донбасі за місяць не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

Фото: Офіс Президента