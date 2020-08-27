У дороги та мости цьогоріч вкладуть більш як 80 мільярдів - Зеленський

У ремонт, будівництво та реконструкцію інфраструктурних об’єктів цього року вкладуть понад 80 млрд гривень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ та огляду ходу програми "Велике будівництво" на Кіровоградщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цілому вкладається більш як 80 млрд (грн — ред.) цього року в інфраструктурні проєкти", - сказав він.

Глава держави додав, що наступного року планується "насичена програма" з ремонту та будівництва мостів.

Також Президент розраховує, що вдасться у півтора раза збільшити обсяги ремонту доріг міжнародного значення.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою в Кіровоградській області.