Україна і Малайзія домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях – МЗС

Україна і Малайзія домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза.

«Сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва (ОІС), а також впроваджувати сучасні форми та шляхи співпраці на тлі пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співбесідники висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проєктів у сферах освіти, туризму, енергетики, сільського господарства та ін. з метою розширення двостороннього економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва.

Окрему увагу було приділено порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму, а також мілітаризації півострова та Чорноморсько-Азовського регіону.

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«Співрозмовники наголосили на необхідності залучення широкого кола мусульманських країн до участі у вирішенні проблем кримських татар в окупованому Криму. Зокрема, йшлося про освітні можливості для представників мусульман Кримського півострова», - поінформували в МЗС.

Джапарова відзначила важливість збереження міжнародного тиску на РФ та повідомила про ініціативу щодо створення формалізованого міжнародного майданчика – «Кримської платформи», покликаного забезпечити координацію заходів України та іноземних партнерів на кримському напрямі.

Фото: mfa.gov.ua