Україна і Малайзія домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях – МЗС
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза.
«Сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва (ОІС), а також впроваджувати сучасні форми та шляхи співпраці на тлі пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співбесідники висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проєктів у сферах освіти, туризму, енергетики, сільського господарства та ін. з метою розширення двостороннього економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва.
Окрему увагу було приділено порушенням прав людини на території тимчасово окупованого Криму, а також мілітаризації півострова та Чорноморсько-Азовського регіону.
«Співрозмовники наголосили на необхідності залучення широкого кола мусульманських країн до участі у вирішенні проблем кримських татар в окупованому Криму. Зокрема, йшлося про освітні можливості для представників мусульман Кримського півострова», - поінформували в МЗС.
Джапарова відзначила важливість збереження міжнародного тиску на РФ та повідомила про ініціативу щодо створення формалізованого міжнародного майданчика – «Кримської платформи», покликаного забезпечити координацію заходів України та іноземних партнерів на кримському напрямі.
Фото: mfa.gov.ua