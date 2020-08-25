Двоє депутатів зараз хворіють на коронавірус — Разумков

Станом на 25 серпня двоє народних депутатів хворіють на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 25 серпня.

"... хворіють і народні депутати (на коронавірус - ред.). Станом на сьогодні є хворі... Я не буду переходити на прізвища, але наскільки мені відомо, два (депутати хворіють на коронавірус - ред.)", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня стало відомо, що лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. За інформацією прессекретаря Тимошенко Марини Сороки,її стан залишається важким, вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID.