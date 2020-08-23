Телеведуча Фреймут захворіла на COVID-19

Журналістка та телеведуча Ольга Фреймут інфікувалася коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

«Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю», - написала Фреймут.

За словами телеведучої, вона знаходиться на лікуванні та самоізоляції вдома, і почуває себе вже краще.

Фреймут також закликала не ігнорувати рекомендації МОЗ щодо носіння маски, користування антисептиком та уникнення великих скупчень людей.

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, стало відомо, що на COVID-19 захворіла лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, її стан оцінюється як важкий.

Загалом в Україні станом на 23 серпня підтверджено 104 958 випадків COVID-19, з них за добу – 1987.