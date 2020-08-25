Три канадські міністри привітали Україну зі святом

Канада усіляко сприятиме Україні у досягненні успіху та встановленні миру на всій території держави.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та глави міноборони Харджита Саджана з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Підтримка Канадою суверенітету й територіальної цілісності України залишається непорушною, й ми завжди невтомно підтримуватимемо вільну й демократичну Україну на її шляху до успішного й безпечного майбутнього”, - зазначили міністри.

Вони додали, що спільні цінності стали основою міцного партнерства двох країн: від підтримки українських зусиль із реформування - до залучення більшої кількості жінок до мирних процесів і безпеки. “Ці спільні цінності добре послужили нам у минулому й продовжують робити те саме. Нещодавній приклад цього - коли наші держави спільно виступали за підзвітність, прозорість, справедливість та відшкодування родичам й близьким жертв катастрофи PS752”, - наголосили Шампань і Саджан.

Міністри нагадали, що Канада залишається близьким другом України: ”Завдяки операції UNIFIER збройні сили Канади допомагають силам безпеки в Україні наростити можливості. Від початку операції у вересні 2015 року ми провели тренування понад 18 тис. членів Національної гвардії України та безпекових служб”.

Своєю чергою міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що її країна й надалі непохитно підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це вона написала у Твіттері.

Aujourd'hui, ma famille et moi sommes fiers de nous joindre aux Canadiens d'origine ukrainienne pour célébrer la Journée de l'indépendance de l'Ukraine. Canada réaffirme son soutien au peuple ukrainien, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Слава Україні! pic.twitter.com/QXay2XASTC — Chrystia Freeland (@cafreeland) August 24, 2020

“Ми з родиною з гордістю приєднуємося до українських канадців, відзначаючи День Незалежності України. Канада - непохитний партнер України, який завжди виступатиме на захист її суверенітету й територіальної цілісності. Слава Україні!”, - зазначила Фріланд.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Христю Фріланд призначили міністром фінансів Канади, зберігши за нею й посаду віцепрем’єра.

Як відомо, Христя Фріланд - етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.