Трюдо нагадав про цінності, які об'єднують Україну й Канаду

Канада незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та високо цінує здобутки українсько-канадської громади.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми відзначаємо близькі міжособистісні контакти, культурні зв’язки та цінності, які об’єднують Канаду та Україну. Ми з нетерпінням прагнемо розвитку наших відносин, досягаючи спільних пріоритетів. Ми підтверджуємо нашу непорушну відданість суверенітету й територіальній цілісності України”, - наголосив Трюдо.

Він нагадав, що понад 1,3 млн громадян Канади мають українське походження. “Через свою унікальну культуру, традиції та мову члени українсько-канадської громади щодня покращують Канаду”, - зазначив прем’єр-міністр.

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Водночас Трюдо зауважив, що цей рік був складним для мешканців обох країн. “Трагедія літака МАУ рейсу PS752 та пандемія COVID-19 забрали життя багатьох канадців та українців і змінили життя незліченної кількості інших. Пандемія COVID-19 має значний вплив на економіку, життя та суспільство обох народів. Ці виклики нагадують нам про важливість солідарності та співпраці у забезпеченні безпеки й добробуту українців й канадців”, - підсумував глава канадського уряду.

Як повідомлялося, з 29-ю річницею Незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Словаччини, прем'єр-міністр Канади, а також Папа Римський Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери.