Канада та Україна налаштовані модернізувати Угоду про вільну торгівлю

Посол України та міністр міжнародної торгівлі Канади обговорили оновлення Угоди про вільну торгівлю.

Про це за підсумками розмови із послом України в Канаді Андрієм Шевченком написала на своїй сторінці у мережі Твіттер міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Інг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже дякую Андрію Шевченку, послу України в Канаді, за нашу віртуальну зустріч. Ми поговорили про відданість модернізації Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною та погодилися, що інклюзивна та заснована на правилах торгівля буде ключовою для економічного відновлення наших народів”, - зазначила Інг.

Водночас сам Шевченко наголосив, що воліє, аби “Канада й світ вбачали Україну як важливого торговельного партнера у регіоні”. “Міністре Інг, дякую вам за те, що приділили час на спільні роздуми, мрії та планування”, - написав Шевченко на своїй сторінці у мережі Твіттер.

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Як повідомлялося, Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набрала чинності 1 серпня 2017 року. Про її розширення йшлося під час візиту Президента Володимира Зеленського до Канади минулого літа. На початку цього року міністерство торгівлі Канади провело громадські обговорення можливої модернізації угоди й нині триває аналіз отриманих даних.