Зеленський: Нам потрібен мир тільки на умовах України

Україні потрібен мир, щоб не втрачати найкращих своїх громадян, але тільки на наших умовах.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у виступі на III міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми рухаємося до миру, 28 днів не маємо бойових втрат, не втрачаємо найкращих, не втрачаємо ваших побратимів. І нам потрібен мир лише на умовах України", - сказав Зеленський.

Він додав, що коли настане мир, Українській державі, як і раніше, буде потрібна сильна і боєздатна армія.

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"Лише сучасне і потужне військо буде нашим гарантом миру, а потужне військо може бути лише в успішній країні, де є успішний бізнес", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”, в якому беруть участь представники громадських ветеранських організацій, представники Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також на форум запрошені представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани.

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу.