Зеленський: Нам потрібен мир тільки на умовах України
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у виступі на III міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми рухаємося до миру, 28 днів не маємо бойових втрат, не втрачаємо найкращих, не втрачаємо ваших побратимів. І нам потрібен мир лише на умовах України", - сказав Зеленський.
Він додав, що коли настане мир, Українській державі, як і раніше, буде потрібна сильна і боєздатна армія.
"Лише сучасне і потужне військо буде нашим гарантом миру, а потужне військо може бути лише в успішній країні, де є успішний бізнес", - наголосив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”, в якому беруть участь представники громадських ветеранських організацій, представники Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.
Також на форум запрошені представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани.
Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу.