СБУ не знайшла підстав для справи "про підрив суверенітету" проти Волошина

Служба безпеки України не знайшла у виступі народного депутата від фракції політичної партії "Опозиційної платформи — За життя" Олега Волошина щодо “відсутності в Україні суверенітету” достатньо підстав для порушення кримінальної справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомила співголова фракції політичної партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Фейсбуці із посиланням на відповідь СБУ на депутатський запит.

“Днями наша фракція отримала відповідь від СБУ на запит щодо висловлювань депутата Волошина про відсутність суверенітету в України. СБУ не помітила в цьому виступі достатньо підстав для порушення кримінальної справи за фактом розпалювання ворожнечі, підриву суверенітету, неповаги до територіальної цілісності країни. І порадили звертатися до ДБР. ДБР, у свою чергу, зайнята “картинами Порошенко,” — зазначила парламентарка.

Як повідомляв Укрінформ, члени парламентських фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагають від Голови Верховної Ради реакції на заяви депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Олега Волошина, який 17 липня заявив, що "Україна не має суверенітету".

21 липня перед початком позачергового засідання парламенту Волошина облили зеленкою на подвір’ї Ради.