Волошин заявив про "відсутність в України суверенітету" – у Раді хочуть оцінки силовиків

Члени парламентських фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагають від Голови Верховної Ради реакції на заяви депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина, який заявив, що "Україна не має суверенітету".

Про це народні депутати заявили з трибуни парламенту у п'ятницю, 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фраза "країна, в якої немає суверенітету", сказана народним депутатом України, представником окремої фракції в цій залі. І всі наші фракції і групи, які щойно вийшли до цієї трибуни, вимагаємо від Голови Верховної Ради України належної реакції, скерування відповідних запитів, листів у правоохоронні органи. І українське суспільство дасть належну оцінку тому, що такий депутат Верховної Ради не може носити це ім'я - народного обранця незалежної, суверенної Української держави", - заявив співголови депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

Він додав, що "щойно ми стали свідками плювка представника п'ятьої колони в українському парламенті тисячолітній історії України".

"Плювок, який був здійснений в ім'я пам'яті мільйонів українців, які загинули, борючись за незалежність України, які поневірялися по політичних таборах, по тюрмах, по психіатричних лікарнях, на чужинецьких землях", - сказав Батенко.

Під час виступу депутата біля трибуни парламенту зібралися представники фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра".

Раніше на ранковому засіданні парламенту 17 липня, під час розгляду проєкту постанови № 3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", виступив член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин. Депутат, зокрема, заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.