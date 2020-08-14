Україна і Польща разом захищають демократичні європейські цінності - Стефанішина

Україна і Польща разом захищають демократичні європейські цінності та міжнародне право від російської агресії.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю Польському агентству преси (РАР).

За її словами, 100 років тому український і польський народи героїчно боролися за відродження своєї державності.

«Сьогодні, як і сто років тому, ми спільно, пліч-о-пліч боронимо Європейський континент від російського неоімперіалізму. Ми відчуваємо підтримку і допомогу Польщі на шляху до членства України в ЄС і НАТО. Ми зробили правильні висновки з нашої історії і готові далі разом іти вперед, допомагаючи один одному і гідно відстоюючи «Нашу і Вашу Свободу», розвиваючи стратегічне партнерство між Україною і Польщею як між рівними і незалежними державами», - сказала віцепрем’єр.

Вона наголосила, що уже другий рік поспіль українська і польська молодь демонструють приклад справжнього єднання навколо спільної пам’яті про минуле та навколо прагнення будувати спільне європейське майбутнє.

«Я щиро радію, що саме молоде покоління українців і поляків у спільній ініціативі «Полум’я братерства» торують шлях добросусідства і формують міцний фундамент для партнерських добросусідських сучасних і майбутніх відносин між Україною та Республікою Польщею», - зазначила Стефанішина.

За її словами, неоімперська політика Кремля сьогодні загрожує суверенітету і територіальній цілісності не тільки незалежної України, а й намагається похитнути єдність і солідарність усього демократичного світу.

«І сьогодні Україна і Польща самовіддано захищають демократичні європейські цінності і міжнародне право. Агресія Росії наштовхується на рішучий опір не лише на східних кордонах України, але й тут - над Віслою», - зауважила Стефанішина.

На її переконання, у тому, що європейське співтовариство зберігає єдність і солідарність у політиці щодо російської агресії, є чимала заслуга активної позиції Польщі як повноправного члена ЄС і НАТО, ООН, ОБСЄ та інших міжнародних та регіональних об’єднань.

Віцепрем’єр нагадала, що нещодавно Україна, Польща і Литва утворили Люблінський трикутник, який в умовах сучасних викликів і загроз зробить держави ще більш міцними, успішними і процвітаючими.

«Історія навчила нас бути разом, щоб перемагати і рухатися вперед. Тільки так ми зможемо гарантувати мир, стабільність і процвітання наших народів та всієї об’єднаної Європи», - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня у Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника" – нової платформи для політичного, економічного та соціального співробітництва.