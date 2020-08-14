Віцепрем’єр Стефанішина 15 серпня відвідає Польщу

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 15 серпня відвідає Польщу для участі у заходах до 100-річчя Варшавської битви.

Про це Укрінформу повідомила прессекретар віцепрем’єр-міністра Руслана Данилів.

Програма урочистостей з нагоди 100-річчя Варшавської битви, які проходитимуть на площі Пілсудського у Варшаві, включає військовий церемоніал, виступ президента Польщі Анджея Дуди та військовий парад.

Окрім того, Стефанішина візьме участь у відкритті виставки «За нашу і вашу свободу… Українсько-польський союз 1920 року. Брати по зброї проти більшовицької агресії» у парку Королівські лазні, де виступить з вітальним словом.

Як повідомляв Укрінформ, у Варшаві 13 серпня відкрили сквер імені генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.

Варшавська битва, або "диво над Віслою" - це битва польської армії і армії УНР проти більшовицьких військ під командуванням Михайла Тухачевського, в результаті якої більшовики у серпні 1920 року зазнали поразки.