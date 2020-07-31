“Промисловий безвіз” допоможе збільшити експорт готової продукції до ЄС - Стефанішина

Україна розраховує, що завдяки угоді АСАА, відомій як «промисловий безвіз», Україна може збільшити експорт готової промислової продукції до Європейського Союзу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Євроінтеграційний портал.

«Коли компанія експортує сировину, то має проходити кілька ступенів сертифікації. А якщо виробляє готову продукцію під один з технічних регламентів, то фактично отримує на неї «безвіз». Після укладання Угоди АСАА, отримавши український сертифікат, виробник може без додаткових сертифікатів експортувати свою продукцію в ЄС. Це стимул виготовляти не лише комплектуючі, а готовий продукт, тобто з вищою доданою вартістю», – пояснила Стефанішина.

Вона також зазначила, що Україна розраховує на зменшення до нуля торговельних квот у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

«Ніхто не міг уявити, що за 5 років Україна увійде до п’ятірки країн-лідерів експортерів, наприклад, томатів і меду до ЄС. Зараз цей шалений стрибок в експорті дає нам сильну переговорну позицію, щоб обсяг квоти можна було переглядати. Але я наполягаю на тому, щоб великий експорт товарів не обмежувався тарифною квотою, а йшов з нульовою ставкою», - зазначила віцепрем’єр-міністр.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 28 липня заявила, що очікування українського бізнесу стануть базою для позиції України щодо оновлення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.