Рада може внести зміни до Виборчого кодексу до місцевих виборів - Разумков

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков журналістам на брифінгу в Сумах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що є ініціативи від наших колег, щоб ще до того, як відбудуться вибори, навіть під час виборчого процесу це можливо, внести деякі зміни для того, щоб унормувати проблемні аспекти, які зараз по ходу будуть з'являтися. Якщо чесно, хотілося б, щоб ми це зробили раніше, але Виборчий кодекс — достатньо громіздкий документ", - зазначив Разумков.

Спікер нагадав, що в ухвалений в липні законопроєкт, який вносив зміни до Виборчого кодексу, було внесено велику кількість поправок, і цей документ "достатньо заполітизований".

"Не можу сказати, що він на 100% досконалий, але будемо сподіватися, що вибори відбудуться належним чином", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485). Він вносить зміни до чотирьох книг Виборчого кодексу. Також вдосконалено окремі положення чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", Кримінального кодексу та інші закони.

У Верховній Раді 10 серпня було зареєстровано законопроєкт №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур", який пропонує доопрацювати Виборчий кодекс з урахуванням затвердження нового адміністративно-територіального устрою.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет виборців закликав Верховну Раду внести зміни до Виборчого кодексу і виправити деякі помилки, щоб не допустити загрози виникнення організаційних проблем під час місцевих виборів 25 жовтня.

Як зазначали у КВУ, чинний Виборчий кодекс може допустити проблеми з формуванням виборчих округів у Києві. Експерти також вказували на технічну помилку парламентаріїв під час внесення змін до Виборчого кодексу в частині надання виборцям матеріалів агітації.