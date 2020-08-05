КВУ закликає Раду внести зміни до Виборчого кодексу

Комітет виборців закликає Верховну Раду внести зміни до Виборчого кодексу і виправити деякі помилки, щоб не допустити загрози виникнення організаційних проблем під час місцевих виборів 25 жовтня.

На цьому акцентував аналітик КВУ Денис Рибачок на пресконференції "Місяць до старту виборів: адмінресурс, дострокова агітація, чорні технології", передає кореспондент Укрінформу.

"Комітет виборців України закликає народних депутатів внести зміни до Виборчого кодексу. Ці дві проблеми - проблема округів у місті Києві і проблема роздачі агітаційних матеріалів - мають бути вирішені законодавчо", - сказав Рибачок.

Так, за словами аналітика, після змін до Виборчого кодексу, невідомою є кількість виборчих округів, які сформують у Києві. "Останніми змінами до Виборчого кодексу передбачено, що в Києві діятиме унікальна система формування округів. Раніше, до змін 16 липня, у Києві округи формувалися як у всіх інших великих містах . Тобто могло бути створено в середньому від 10 до 14 виборчих округів. Тепер, після змін, які проголосувала Верховна Рада, кількість округів у Києві фактично невідома", - зазначив Рибачок.

Як розповів аналітик, згідно зі змінами до Виборчого кодексу, територіальна виборча комісія в Києві формуватиме округи на основі аналізу природних та штучних кордонів, залізничних колій, ярів, гір та подібної інформації. Тому зараз ніхто не може дати однозначної відповіді ані на питання, скільки буде округів у Києві, а ні якими будуть їхні межі. У КВУ вважають це серйозною проблемою.

Комітет виборців вважає, що в цьому контексті варто вносити зміни до кодексу і повертатися до попередньої формули формування округів.

Крім того, у КВУ вказують на технічну помилку парламентаріїв під час внесення змін до Виборчого кодексу в частині надання виборцям матеріалів агітації. "Останніми змінами до Виборчого кодексу встановлено, що партіям і кандидатам заборонено надавати виборцям матеріали передвиборної агітації, якщо їх вартість перевищує 6% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Простою мовою це означає, що якщо вартість агітматеріалів більше, ніж 1 грн 2 коп, то їх роздавати для виборців не можна", - розповів Рибачок.

За його словами, це сталося через технічну помилку депутатів, які за це проголосували. Парламентарії, вочевидь, помилилися в словосполученнях - замість мінімальної заробітної плати зафіксували неоподатковуваний мінімум. Така помилка, як зауважує аналітик КВУ, може заблокувати виборчу кампанію для всіх партій і кандидатів.

У Комітеті виборців наголошують, що зміни потрібно внести якнайшвидше, оскільки без них на виборах можуть виникнути серйозні організаційні проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485). Він вносить зміни до чотирьох книг Виборчого кодексу. Також вдосконалено окремі положення чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", Кримінального кодексу України та інші закони.