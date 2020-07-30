ЦВК просить Донецьку й Луганську ОДА повідомити, на яких дільницях можливі вибори 25 жовтня

Центральна виборча комісія просить Донецьку та Луганську обласні державні адміністрації та військово-цивільні адміністрації надати висновки про можливість організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня на утворених раніше виборчих дільницях.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід транслювався наживо на сторінці комісії у YouTube.

“Звернутися до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації, підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 117”, - зачитав текст постанови член ЦВК Сергій Постівий.

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За його словами, такі дані ОДА й ВЦА повинні надати до 5 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.