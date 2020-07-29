У працівника ЦВК виявили коронавірус

У Центральній виборчій комісії виявили випадок захворювання на COVID-19 й посилили карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Звертаємо увагу, що у зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу в Комісії, ми знову посилили карантинні заходи. Просимо громадян без нагальної потреби не заходити в адмінбудівлю ЦВК, а в разі відвідування – обов’язково одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанції”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК зауважили, що оскільки така ситуація склалася під час підготовки до місцевих виборів 2020 року, завдання ЦВК полягає у створенні безпечних умов роботи комісії загалом та взаємодії працівників секретаріату з відвідувачами зокрема.

Голова ЦВК Олег Діденко підписав відповідне розпорядження “Про забезпечення приймання ЦВК подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій”.

Зазначається, що подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій приймаються з 27 липня до 5 серпня включно на другому поверсі адміністративного будинку комісії.

У ЦВК додали, що з метою спрощення вказаної процедури та мінімізації контактів між відвідувачами створено попередній запис представників суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій для подання документів за телефоном: (044) 256 – 81 – 66.

Як повідомлялося, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, протягом останньої доби зафіксовано 1022 нових випадки.