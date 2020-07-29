У працівника ЦВК виявили коронавірус

У працівника ЦВК виявили коронавірус

Укрінформ
У Центральній виборчій комісії виявили випадок захворювання на COVID-19 й посилили карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Звертаємо увагу, що у зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу в Комісії, ми знову посилили карантинні заходи. Просимо громадян без нагальної потреби не заходити в адмінбудівлю ЦВК, а в разі відвідування – обов’язково одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанції”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК зауважили, що оскільки така ситуація склалася під час підготовки до місцевих виборів 2020 року, завдання ЦВК полягає у створенні безпечних умов роботи комісії загалом та взаємодії працівників секретаріату з відвідувачами зокрема.

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Голова ЦВК Олег Діденко підписав відповідне розпорядження “Про забезпечення приймання ЦВК подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій”.

Зазначається, що подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій приймаються з 27 липня до 5 серпня включно на другому поверсі адміністративного будинку комісії.

У ЦВК додали, що з метою спрощення вказаної процедури та мінімізації контактів між відвідувачами створено попередній запис представників суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій для подання документів за телефоном: (044) 256 – 81 – 66.

Як повідомлялося, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, протягом останньої доби зафіксовано 1022 нових випадки.

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