У ЦВК назвали особливості виборів-2020

Місцеві вибори 2020 року відбуватимуться на новій територіальній основі, за новими виборчими системами та з обов’язковим дотримання гендерної квоти у виборчих списках партій.

Про такі особливості цьогорічних виборів поінформував член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий в інтервʼю українській редакції американського радіо "Наше радіо USA", повідомляє пресслужба ЦВК.

"У зв’язку з тим, що ці вибори відбуватимуться за новим виборчим законодавством – Виборчим кодексом України, який набув чинності з 1 січня поточного року, вони матимуть цілу низку важливих особливостей", - зазначили в ЦВК.

Постівий підкреслив, зокрема, що, по-перше, цьогорічні місцеві вибори організовуватимуться на новій територіальній основі. Так, член ЦВК нагадав, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій цих громад здійснює Кабінет міністрів, а відповідне рішення уряду подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.

Фото: cvk.gov.ua

Крім того, постановою Верховної Ради від 17 липня було утворено укрупнені райони.

По-друге, Постівий зауважив, що відповідно до приписів Виборчого кодексу у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються та проводяться разом з черговими. Таким чином, 25 жовтня 2020 року разом з черговими місцевими виборами проводитимуться і перші вибори.

По-третє, за словами члена ЦВК, цьогорічні чергові та перші вибори депутатів місцевих рад організовуватимуться і проводитимуться за новими виборчими системами. А саме:

– вибори депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної громади. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів;

– вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно АРК, області, району, міста, району в місті, села, селища згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією міської, сільської, селищної територіальної громади.

При цьому Постівий наголосив, що організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад за зазначеними виборчими системами передбачає нову систему висування кандидатів у депутати організаціями політичних партій. А також – формування нових видів виборчих списків кандидатів, а саме: єдиного та територіальних виборчих списків на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

"Особливо складною для розуміння організаціями політичних партій та виборцями, а також для адміністрування територіальними та дільничними виборчими комісіями видається організація підготовки і проведення зазначених виборів за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками", - переконаний член ЦВК.

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Четвертою особливістю виборів-2020 він назвав обов’язкове дотримання гендерної квоти під час формування виборчих списків місцевих організацій політичних партій, за якою серед кожних п’яти кандидатів у виборчому списку має бути щонайменше дві жінки.

"Значна кількість новацій у виборчому законодавстві є серйозним викликом для всіх суб’єктів виборчого процесу. Буде не просто, проте я впевнений, що всі впораються зі своїми завданнями", - додав Постівий.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.