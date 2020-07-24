Місцеві вибори триватимуть у складних умовах — ЦВК

Чергові місцеві вибори в Україні цього року проходитимуть у складних умовах у зв’язку зі зміною виборчого законодавства та пандемією COVID-19.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час виступу на круглому столі “Місцеві вибори – 2020: нова система, нова територіальна основа”, повідомляє пресслужба ЦВК.

“Ми добре розуміємо, що за таких умов непросто відбуватиметься і організація голосування, і підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, і встановлення підсумків голосування територіальними виборчими комісіями. Тож за такої ситуації ключовою і базовою річчю має стати довіра між усіма суб’єктами виборчого процесу. Саме на встановлення такої довіри налаштовуватиме всіх субʼєктів Центральна виборча комісія”, – наголосив Гевко.

Він нагадав, що нинішні місцеві вибори вперше відбуватимуться за новим виборчим законодавством.

Окрім того, член ЦВК зауважив, що додає певних складнощів і пандемія COVID-19, через яку в Україні продовжені ще на місяць карантинні обмеження.

Водночас Гевко висловив переконання, що навіть за складної епідеміологічної ситуації ЦВК спільно з Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоровʼя докладе всіх зусиль та вживатиме необхідних заходів, щоб місцеві вибори відбулися безпечно і відповідно до вимог законодавства України.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.