Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня — депутат

Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроєктів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я преконаний, що (Верховна Рада - ред.) збереться, орієнтовна дата - це 25 серпня, але це ще не офіційна інформація. Я переконаний, що ми підтримаємо цю ініціативу Президента (щодо підвищення мінімальної зарплати - ред.), адже це неправильно і неподобство, якщо в державі рівень мінімальної заробітньої плати менший, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи", - сказав Гетманцев, відповідаючи на запитання, чи збереться Верховна Рада на позачергову сесію для ухвалення законопроєкту про підвищення мінімальної зарплати.

Він додав, що не знає, чи вніс Президент вже подання про проведення позачергового засідання: "Але час для цього є, і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони".

Гетманцев додав, що влада робить все можливе, щоб підвищити соціальні стандарти, незважваючи на те, що можливості державного бюджету є досить скромними.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, передбачається підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня 5 000 гривень у місячному розмірі (зростання на 5,86 відсотка).

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 гривень (підвищення складе 5,86 відсотка).

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 17 липня закрив третю сесію парламенту 9-го скликання.