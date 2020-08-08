В "ЄС" заявляють, що текст закону про спрощення для ФОПів підробили перед підписанням

Народний депутат Ніна Южаніна (фракція партії "Європейська солідарність") заявляє, що було текст закону про електронний кабінет та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців було підроблено перед підписанням.

Про це вона написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"... сьогодні ж (7 серпня - ред.) звернуся до голови парламенту із заявою про те, що підготовлений до підпису текст закону не відповідає нормам, прийнятим у залі, а також до відповідних правоохоронних органів", - написала Южаніна.

За словами депутата, підприємці на спрощеній системі оподаткування наполягали на збереженні книги обліку доходів за встановленою формою і не були проти заміни її на електронну.

"Проте поправкою 85 було передбачено скасування такої книги, що дало б підставу говорити про необхідність тотальної фіскалізації платників єдиного податку (такі наміри влади), яка і книгу замінить, і забезпечить контроль за діяльністю з боку контролюючого органу. Тому за моєю пропозицією поправка 85 була поставлена на підтвердження і не підтримана залом. А це означає збереження книги обліку з можливістю її ведення в електронному вигляді", - написала Южаніна.

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Політик нагадала, що стаття 118 Закону "Про Регламент Верховної Ради України" передбачає, що порівняльна таблиця до законопроєкту, підготовленого до другого читання, має містити остаточну редакцію статей законопроєкту, що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні.

Таким чином, наголошує парламентарій, наслідком відхилення Верховною Радою поправки 85 є прийняття закону в цій частині в редакції першого читання.

"Проте всупереч регламенту під час підготовки тексту прийнятого закону на підпис голові парламенту і Президенту головою профільного комітету було сфальсифіковано текст закону і свідомо скомпільовано редакцію змін до ведення книги обліку платниками єдиного податку з двох інших поправок. Текст поправок 84 і 89 взагалі не голосувався в залі, оскільки його не було в правій колонці таблиці. Це вже навіть не маніпуляція, а підроблення документа, за що передбачено кримінальну відповідальність", - заявляє Южаніна.

Водночас, у коментарях під цим дописом перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав, що "треба уважніше таблицю дивитися наступного разу". А на зауваження Южаніної, що вона "добре знає регламент", він відреагував словами: "Виявилось, що не так добре. Що підтвердили і юристи ВРУ".

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" (проєкт №2524), метою якого є усунення проблем та бюрократичних процедур у роботі з електронним кабінетом платника податків.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Фейсбуці повідомляв, що цей закон скасовує книгу обліку для ФОПів-спрощенців.