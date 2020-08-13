Протидіяти агресії РФ терба через реформу "оборонки" - Бадрак

Асиметричний підхід протидії російському агресору може бути дієвим і ефективним.

Про це сказав член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак під час круглого столу в Укрінформі, організованого Українським інститутом безпекових досліджень (УІБД).

"Ми можемо радіти, що в Росії спостерігається така технологічна деградація. Але насправді ми розуміємо, що бойові потенціали порівняно з Україною незрівнянні. І тому саме асиметрична зброя, асиметричний підхід протидії агресору може бути дієвим і ефективним", - сказав Бадрак.

Він зазначив, що в асиметричному підході технології посідають значне місце, такий вид протидії агресору потрібно реалізувати через реформу оборонної промисловості.

Бадрак розповів, що ідея, формат і структура реформи оборонної промисловості з'явилась саме в РНБО. "Не може армія саме себе реформувати, не може промисловість сама себе реформувати, має бути координуючий систематизуючий орган. І в Україні це традиційно РНБО", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це стало першим етапом реформування ОПК. Другим етапом буде трансформація організаційно-правової форми роботи підприємств Укроборонпрому.