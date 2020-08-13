У державних і приватних компаній мають бути рівні права на кошти для ОПК - експерт

Приватні компанії оборонно-промислового комплексу не мають права використовувати державні кошти на розвиток виробництва, на відміну від державних.

Про це сказав член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Сергій Згурець під час круглого столу в Укрінформі, організованого Українським інститутом безпекових досліджень (УІБД).

"Питання, яке хвилює приватні компанії, це використання державних коштів на розвиток виробництва. Ми хочемо мати рівні права з державними компаніями. Але правила гри побудовані таким чином, що існуючі державні кошти, які передбачають розвиток виробництва, можуть використовуватися тільки державними компаніями", - сказав Згурець.

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Він зазначив, що наразі приватні компанії не можуть бути повноцінними учасниками процесу використання цих коштів, і ці правила гри потрібно змінювати. Згурець наголосив, що на підготовку виробництва йдуть гроші платників податків, тож виникає питання, як саме державні підприємства використали ці гроші.

"Коли ми згадаємо про ті проєкти, які реалізуються за рахунок державного сектору щодо підготовки виробництва…, то по кожному з тих напрямків виникають питання щодо нераціонального використання коштів. Це означає, що створивши зразок озброєння, маючи певний ступор у підготовці виробництва, ми зводимо нанівець той науковий потенціал, який нам на першому етапі дозволяв пишатися нашою оборонною промисловістю. Тобто ми створили техніку, але не забезпечили серійне виготовлення", - сказав Згурець.

Він додав, що це той виклик, який має лягти на плечі віцепрем’єр-міністра, який зможе знайти можливість координувати ці абсолютно різношарові рівні виконання завдань.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це стало першим етапом реформування ОПК. Другим етапом буде трансформація організаційно-правової форми роботи підприємств "Укроборонпрому".