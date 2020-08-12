Реформа ОПК: Уруський каже про 5-8 напрямків діяльяльності

Реформа оборонної промисловості передбачає корпоратизацію підприємств обронно-промислового комплексу.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський під час круглого столу в Укрінформі.

"Якщо говорити про основні елементи цієї реформи (оборонної промисловості - ред), то вона передбачає, в першу чергу, корпоратизацію підприємств оборонної промисловості. Ми повинні визначитися, хто в нас залишається гравцем на полі в оборонній промисловсті, тому що в тому ж концерні "Укроборонпром" є ціла низка підприємств, які втратили вже будь-яке відношення до оборонної промисловості. Є і ті, які економічно нерентабельні на сьогоднішній день", - сказав Уруський.

Він зауважив, що після визначення переліку підприємств, які залишаються в структурі оборонної промисловості і "будуть слугувати цеглинками, з яких постане будівля українського ОПК", буде здійснено корпоратизацію цих підприємств зі збереженням, на першому етапі, 100% акцій у власності держави.

"Це кардинально поміняє підходи до управління підприємствами, можливості керівництва підприємствами. Таким чином буде визначено приблизно від 5 до 8 напрямків господарських об'єднань, поки ми говоримо про холдингові компанії, які будуть утворені за напрямками. Зокрема, це такі напрямки, як високоточна зброя, радарні системи, суднобудування, спецхімія і боєприпаси, бронетанкобудування", - сказав віцепрем'єр-міністр.

Він зауважив, що в рамках реформи в управлінні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості будуть дві державні холдингові компанії, зокрема, одна на базі Укроборонпрому з умовною назвою "Оборонні системи України" та друга - аерокосмічна. До аерокосмічного холдингу долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

Також Уруський анонсував створення агенції з оборонних технологій, він додав, що це спільне завдання з Міністерством оборони України.

"Думаю, що Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки також би долучився до цього процесу, також секція прикладних наук Національної академії наук... Це дозволило би нам створити нормальний дієвий майданчик, який би дозволив формувати нове бачення і дивитись суттєво вперед - що нам у майбутньому буде потрібно для розвитку озброєння та військвої техніки".

Крім того, Уруський зауважив, що трансформація оборонної промисловості потребує тривалого періоду часу, проте, необхідно, щоб це не розтягнулося на роки, а за каденції Президента Володимира Зеленського були вже ефективні результати: "Один-два роки. Більше часу у нас нема".

Уруський також заявив, що у Міністерстві оборони потрібно "зробити революцію, бо ми живемо радянськими підходами", їх необхідно суттєво переглянути, бо стримують розвиток промисловості.