Закон про територіальну оборону ухвалять до кінця року - РНБО

Законопроєкт про територіальну оборону буде внесений на розгляд Верховної Ради у вересні-жовтні, а до кінця 2020 року його обов'язково ухвалять.

Про це сказав журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання круглого столу на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку» в Укрінформі.

“Закон про територіальну оборону готується. Є декілька редакцій цього законопроєкту. Я можу сказати, що в нашому розумінні у вересні або - щонайдовше - це буде жовтень-місяць, він буде у Верховній Раді, і він буде обов'язково у цьому році прийнятий”, - сказав Данілов.

Секретар РНБО раніше наголошував на тому, що ухвалення цього законопроєкту зобов’язуватиме розробити деякі регулюючі нормативно-правові акти, зокрема про регламент обігу зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи територіальної оборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони мають бути озброєні.