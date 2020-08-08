Шмигаль збирає Кабмін на позачергове засідання

Уряд у суботу проведе позачергове засідання у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації щодо коронавірусу.

Це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

"8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розглядатиметься, зокрема, і питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій було розглянуто питання щодо внесення змін в постанову № 641 в частині розширення та змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки.

Коментуючи рішення Державної комісії ТЕБ та НС, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідемічної ситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях. Тому із 8 серпня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країн.

Фото: КМУ