Президент підтвердив, що у ТКГ працюватиме Вітольд Фокін

Володимир Зеленський підтвердив, що у ТКГ працюватиме перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Про це заявив Президент України у розмові з журналістами, перебуваючи з поїздкою на Донбасі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що разом з Кравчуком у ТКГ працюватиме перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін, а також віце-прем'єр Олексій Резніков та перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко. "Тобто у нас достатньо потужна група, і я бачу зараз тільки зростання кількості перемовин і кількості зустрічей", - заявив Президент.

За словами Зеленського, першого Президента України Леоніда Кравчука призначено керівником української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки він має авторитет по всій Україні і на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Чому Леонід Макарович Кравчук очолив групу? Я вам скажу, що у нас було декілька кандидатур. Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет по всій Україні і в тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого української делегації у ТКГ", - сказав Зеленський.

Водночас він висловив вдячність попередньому керівнику української делегації у ТКГ Леоніду Кучмі, зазначивши, що той "дійсно зробив велику роботу, яку вочевидь не бачить суспільство, бо ці засідання проходять закрито". "Люди бачать тільки звіт після засідання підгруп. Але ці засідання проходять багато годин поспіль. І я вдячний йому (Кучмі - ред.) за цю роботу, він дійсно втомився. Тут немає інших причин (на те, що Кучма залишив ТКГ - ред.)", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня своїм Указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука.