У КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

У КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Укрінформ
До Конституційного Суду надійшло подання 47 народних депутатів щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Текст подання, яке направили народні депутати Григорій Мамка і Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя"), оприлюднено на сайті Судуповідомляє Укрінформ.

Народні депутати, зокрема, зазначають, що ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, не відповідає статтям 1, частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8 Конституції.

Зокрема, ініціатори подання апелюють до рішення КС від 26 лютого 2019 року, яким було визнано неконституційною ст. 368-2 ККУ, що також передбачала кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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На думку авторів подання, до кримінальної відповідальності може притягатися посадова особа, "яка хоч і набула у власність активи, вартість яких більш ніж на шість з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, однак набуття таких активів відбулося виключно за рахунок законних доходів членів її сім'ї".

Парламентарії вказують, що "використання у диспозиції частини першої статті 368-5 ККУ такої юридичної конструкції, як «перевищує її законні доходи», породжує правову невизначеність, оскільки неможливо однозначно визначити, за який саме період необхідно буде рахувати доходи відповідної особи для встановлення у її діяннях складу злочину у вигляді незаконного збагачення.

Автори подання вважають, що покладення на посадову особу обов' язку доведення непричетності до активів іншої особи суперечить конституційним приписам частин першої, другої статті 62 Конституції, згідно з якими особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Нардепи вказують, що "ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

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У поданні йдеться, що стаття 368-5 ККУ дозволяє поширити свою дію на діяння, що були вчинені до набрання нею чинності, а тому не відповідає статті 58 Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого 2019 року КСУ визнав неконституційною ст. 368-2 ККУ, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Стаття 368-2 ККУ, серед іншого, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років за набуття чиновником активів, непідтверджених офіційними доходами. Ті самі діяння, вчинені службовцем, який займає відповідальне становище, каралися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, а службовцем з особливо відповідальним становищем - позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Після цього рішення КС були закриті 65 кримінальних справ НАБУ щодо високопосадовців, які були порушені за фактом їх незаконного збагачення.

У 2019 році Верховна Рада затвердила нову статтю 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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