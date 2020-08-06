У КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

До Конституційного Суду надійшло подання 47 народних депутатів щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Текст подання, яке направили народні депутати Григорій Мамка і Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя"), оприлюднено на сайті Суду, повідомляє Укрінформ.

Народні депутати, зокрема, зазначають, що ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, не відповідає статтям 1, частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8 Конституції.

Зокрема, ініціатори подання апелюють до рішення КС від 26 лютого 2019 року, яким було визнано неконституційною ст. 368-2 ККУ, що також передбачала кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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На думку авторів подання, до кримінальної відповідальності може притягатися посадова особа, "яка хоч і набула у власність активи, вартість яких більш ніж на шість з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, однак набуття таких активів відбулося виключно за рахунок законних доходів членів її сім'ї".

Парламентарії вказують, що "використання у диспозиції частини першої статті 368-5 ККУ такої юридичної конструкції, як «перевищує її законні доходи», породжує правову невизначеність, оскільки неможливо однозначно визначити, за який саме період необхідно буде рахувати доходи відповідної особи для встановлення у її діяннях складу злочину у вигляді незаконного збагачення.

Автори подання вважають, що покладення на посадову особу обов' язку доведення непричетності до активів іншої особи суперечить конституційним приписам частин першої, другої статті 62 Конституції, згідно з якими особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Нардепи вказують, що "ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

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У поданні йдеться, що стаття 368-5 ККУ дозволяє поширити свою дію на діяння, що були вчинені до набрання нею чинності, а тому не відповідає статті 58 Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого 2019 року КСУ визнав неконституційною ст. 368-2 ККУ, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Стаття 368-2 ККУ, серед іншого, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років за набуття чиновником активів, непідтверджених офіційними доходами. Ті самі діяння, вчинені службовцем, який займає відповідальне становище, каралися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, а службовцем з особливо відповідальним становищем - позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Після цього рішення КС були закриті 65 кримінальних справ НАБУ щодо високопосадовців, які були порушені за фактом їх незаконного збагачення.

У 2019 році Верховна Рада затвердила нову статтю 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.