САП уже відкрила близько 10 справ про незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила десять кримінальних справ за новою редакцією статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода" керівник відомства Назар Холодницький.

Відповідаючи на запитання про те, скільки кримінальних проваджень зареєстровано за статтею про незаконне збагачення, він сказав: "До десяти... Поки що мало. Але стаття почала тільки діяти. Органи по цих справах починають тільки збирати матеріали, інформацію".

Він додав, що про оголошення підозр говорити зарано.

Як повідомлялося, 26 лютого 2019 Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Тоді САП змушена була закрити 65 кримінальних справ щодо топчиновників.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за повернення в Кримінальний кодекс статті, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.