Суд закрив справу про незаконне збагачення експрокурора Кулика

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу стосовно незаконного збагачення колишнього прокурора Костянтина Кулика.

Відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні у цій справі 2 квітня, повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Під час підготовчого засідання ВАКС закрив цю справу", - сказав він.

За словами Грищука, він підписав клопотання САП до суду про закриття цієї справи, оскільки Конституційний Суд іще рік тому визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, за якою обвинувачувався Кулик.

"У нас не було іншого вибору", - пояснив Грищук.

Читайте також: Скандальний прокурор Кулик не пройшов переатестацію в ГПУ

Як повідомлялося, у грудні 2015 року проти Кулика порушили кримінальну справу за фактом незаконного збагачення. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, за даними слідства, у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і становили близько 3,4 мільйона гривень.

Однак Кулика не було засуджено, оскільки у лютому 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Фото: sud-report.org.ua