Скандальний прокурор Кулик не пройшов переатестацію в ГПУ
Про це повідомляє Центр Протидії Корупції.
"Прокурори ГПУ в рамках переатестації писали тести. З-поміж понад 1000 прокурорів 29% не склали або не з'явились на іспит", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначається, не склав "досить простий, на думку багатьох, тест прокурор Костянтин Кулик. Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що не має нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні стосунки".
Як повідомляв Укрінформ, справу відносно прокурора Костянтина Кулика порушили у грудні 2015 року. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, за даними НАБУ, у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень, і склали близько 3,4 мільйона гривень.
Фото: sud-report.org.ua