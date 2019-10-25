Скандальний прокурор Кулик не пройшов переатестацію в ГПУ

З-поміж більш як 1000 прокурорів 29% не склали або не з'явились на переатестацію.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції.

"Прокурори ГПУ в рамках переатестації писали тести. З-поміж понад 1000 прокурорів 29% не склали або не з'явились на іспит", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, не склав "досить простий, на думку багатьох, тест прокурор Костянтин Кулик. Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що не має нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні стосунки".

Читайте також: Рябошапка звільнив керівника управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюка

Як повідомляв Укрінформ, справу відносно прокурора Костянтина Кулика порушили у грудні 2015 року. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, за даними НАБУ, у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень, і склали близько 3,4 мільйона гривень.

Фото: sud-report.org.ua