За рік було три-чотири випадки кнопкодавства у Раді - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтримує позбавлення депутатів мандату за неособисте голосування й обіцяє, що відповідний законопроєкт буде доопрацьовано.

Про це Разумков заявив 30 липня на брифінгу під час поїздки на Харківщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Особисто я вважаю це правильним (позбавлення мандату - ред.). На жаль, Конституційний суд – я ні в якому разі не хочу на них тиснути і щоб це було так сприйнято – визнав пропозицію про те, щоб депутат втрачав мандат, якщо він не ходить на роботу чи кнопкодавить, неконституційною. Я думаю, що ми доопрацюємо ці законопроєкти і ще внесемо в якості трохи змінених законодавчих ініціатив», - сказав Разумков.

Водночас голова ВР, відповідаючи на запитання журналістів про депутатів-прогульників, вважає роботу парламенту ефективною.

«Я не хочу, щоб ви потім казали, що я знову вказую на попередників, але давайте подивимося, скільки людей в цю середу було і скільки було два роки тому. Я думаю, це буде достатньо ефективним показником відповідальності народних депутатів», - сказав Разумков.

Він нагадав, що норма про кримінальну відповідальність за кнопкодавство прийнята та діє.

«За рік було, здається, 3 чи 4 випадки кнопкодавства, усі – до того, як було прийнято закон. Знову ж таки, якщо порівнювати, я думаю, що ситуація покращилася. Позитивні зрушення ви можете побачити. На жаль, не всі депутати займають таку конструктивну позицію, але, я думаю, що виборці зададуть їм ці питання, коли вони наступного разу прийдуть до них з пропозицією обратися», - зазначив голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс до ВР законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». 3 вересня парламент направив його на висновок до Конституційного суду. Наприкінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.