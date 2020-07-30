Промисловці позитивно сприйняли створення профільного міністерства - Разумков

Промислові підприємства України позитивно сприйняли створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це 30 липня сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перебуваючи на харківському підприємстві «ФЕД», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Достатньо позитивно це зрушення (створення профільного міністерства, - ред.) оцінює галузь, вся галузь промисловості. Тому що Україна завжди була потужним гравцем, та ми за багато років втратили темп, тому потрібно буде його відновлювати», - сказав Голова ВР.

У той же час Разумков констатував, що країні в наступному році не уникнути негативного впливу на економіку, створеного розповсюдженням коронавірусу.

«У Європі через COVID прогнозоване падіння економіки 9%, на наступний рік зростання - лише 6. Тобто вони не вийдуть навіть на показники цього року. І це буде також відображатися на Україні. Бо ми є частиною глобальної економічної системи, і криза буде давити й на нас. Але для багатьох держав криза стала можливістю розвиватися, будемо прикладати максимум зусиль, щоб і для нас це було так», - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

22 липня Кабінет міністрів прийняв постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Метою прийняття акту є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.