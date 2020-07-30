“Слуги народу” не підтримали кожен другий закон - ЧЕСНО

Депутатській фракції політичної партії “Слуга народу” забракло голосів для ухвалення кожного другого закону.

Про це повідомляє рух “ЧЕСНО”.

“Станом на 24 липня з-поміж 234 голосувань у другому читанні відбулося 120 голосувань, коли "Слузі народу" забракло голосів для ухвалення рішення (226 – необхідна кількість, 248 депутатів – склад монокоаліції)”, – йдеться у повідомленні.

За даними “ЧЕСНО”, найменшу кількість голосів від фракції (140) отримав 2 червня законопроєкт №2077 щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. Під час цього голосування депутати фракції “Слуга народу” також найбільше утримувалися (69 голосів).

На другому місці за найменшою кількістю одержаних голосів (176) – проєкт закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (№2386).

На третьому – голосування 13 травня 2020 року за закон щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№2654): депутати зі "Слуги народу" дали 187 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, на те, що фракція “Слуга народу” – монобільшість – від початку цього року погіршила показники підтримки рішень Верховної Ради, раніше звертав увагу й Комітет виборців України. Так, за даними КВУ, в середньому лише 220 депутатів від "Слуги народу", починаючи з січня, проголосували за ухвалення 87 законів.