Рада не отримувала законодавчих ініціатив щодо виборів на Донбасі - Разумков
Про це на брифінгу заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 липня під час поїздки на Харківщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Станом на сьогодні пропозицій ні від профільного прем’єр-міністра, ні від інших суб’єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я думаю, що ми здатні забезпечити проведення виборів на всій території держави, якщо це буде можливо. А передумова для проведення виборів – це безпека громадян. Безпека, демократичні вибори і дійсно волевиявлення людей. Якщо ці умови будуть забезпечені, то ми можемо проводити вибори будь-де на території нашої держави», - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Рада ухвалила постанову №3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.
Зокрема, згідно з документом, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької й Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.