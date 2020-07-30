Рада не отримувала законодавчих ініціатив щодо виборів на Донбасі - Разумков

Законодавчих ініціатив щодо виборів у Луганській і Донецькій областях до Верховної Ради не надходило.

Про це на брифінгу заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 липня під час поїздки на Харківщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні пропозицій ні від профільного прем’єр-міністра, ні від інших суб’єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я думаю, що ми здатні забезпечити проведення виборів на всій території держави, якщо це буде можливо. А передумова для проведення виборів – це безпека громадян. Безпека, демократичні вибори і дійсно волевиявлення людей. Якщо ці умови будуть забезпечені, то ми можемо проводити вибори будь-де на території нашої держави», - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Рада ухвалила постанову №3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

Зокрема, згідно з документом, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької й Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.