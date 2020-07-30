Разумков прогнозує, що явка на виборах у жовтні становитиме 55-65%

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що явка на місцевих виборах 25 жовтні становитиме 55-65%.

Про це він сказав 30 липня під час брифінгу, що відбувся в рамках його поїздки до Харківської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Об'єктивно, як демонструє практика, явка на місцеві вибори трохи менша, ніж на парламентські або президентські, але вона буде зберігатися на рівні 55-65%. З урахування того, що в нас будуть вибори до ОТГ, будуть вибори за новою системою, то й зацікавленість виборців може бути вищою», – зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.