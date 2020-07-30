У "Голосі" заперечують, що перехід партії в опозицію пов’язаний із виборами

Перехід партії «Голос» в опозицію не пов’язаний з підготовкою до місцевих виборів і падінням рейтингу політсили.

Про це заявив заступник голови фракції «Голосу» Ярослав Железняк в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«Якби це було пов’язано з виборами, то ми це робили б, напевно, 1 вересня, на початку кампанії, а не наприкінці сесії (парламенту - ред.). Тож, як не дивно, тут політики мало. Це позиціонування – це наша відповідь нашим виборцям, хто ми є щодо цієї влади. Якби ми відразу, зайшовши до парламенту, сказали, що переходимо в опозицію, це було б неконструктивно. Тому нам потрібен був час, ми дали цей час владі, підтримували її там, де було потрібно. Але зараз уже ситуація, коли все стало набагато зрозуміліше. І тому на цей час “Голос” – це опозиція», – пояснив Железняк.

Він зазначив, що відразу декілька членів «Голосу» виступили ініціаторами переходу партії в опозицію, зокрема її голова Кіра Рудик і керівник фракції Сергій Рахманін.

«Я не можу назвати одного ініціатора. Пам’ятаю, що було обговорення на фракції, де в нас завжди все дуже демократично проходить. Іноді навіть занадто демократично. І я пам’ятаю, що відразу декілька людей озвучили цю пропозицію. Це була точно Кіра Рудик, Сергій Рахманін та інші колеги. Це не було так: “Знаєте, ми йдемо в опозицію”. Це було обговорення, коли хтось цю тезу озвучив. Далі її сприйняли всі. Були аргументи “за”, були аргументи “проти” – як завжди. Але у фіналі це рішення підтримали одностайно», – зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня голова партії «Голос» Кіра Рудик оголосила в парламенті про перехід політсили в опозицію до чинної влади.