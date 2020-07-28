Рішення "Голосу" піти в опозицію було не спонтанним - заступник голови фракції

Рішення політичної партії «Голос» про перехід в опозицію до діючої влади було прийняте не спонтанно.

Про це заявив заступник голови фракції «Голосу» Ярослав Железняк в інтерв'ю виданню «Рубрика».

«Рішення прийняте не спонтанно. Було зрозумілим позиціонування, і воно стало очевидним під час призначення Кабміну, коли шлях реформ змінився просто перебуванням у статусі-кво. Ми їздили регіонами, отримували питання про наш статус, і на них доводилося відповідати. Тому ми вирішили, що логічно до кінця сесії дати можливість людям проявити себе. Але в результаті порахували, скільки негативних речей вони зробили, і пішли в опозицію», - пояснив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня голова партії «Голос» Кіра Рудик під час виступу з трибуни парламенту оголосила про перехід в опозицію до діючої влади.

Раніше, 11 червня, народний депутат Святослав Вакарчук ("Голос") заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Проте 18 червня Рада відхилила проект постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосували 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Сам Вакарчук пояснив, що планує добитися дострокового припинення повноважень народного депутата шляхом виходу з фракції і подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.